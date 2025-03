Pedro Sanchez évite de commenter l’expulsion d’Espagnols du Sahara

Le gouvernement de Pedro Sanchez préfère ne pas commenter les expulsions de ressortissants espagnols du Sahara par les autorités marocaines, malgré les six questions posées sur le sujet par un député du parti basque EH Bildu, comme le rapporte le quotidien Público.

«L'ambassade et le consulat d'Espagne interviennent systématiquement pour assister les citoyens espagnols lorsqu'ils sont informés de situations les concernant», a répindu par écrit le gouvernement, évitant ainsi de rentrer dans les détail. Le parlementaire cherchait notamment à savoir si «le gouvernement avait pris contact avec les journalistes et militants concernés pour garantir leur sécurité et documenter d'éventuels abus lors des expulsions».

L'exécutif espagnol n'a pas encore répondu aux questions écrites similaires posées par des députés de la coalition d'extrême gauche Sumar, soumises fin janvier.

Depuis le début de l'année, le Maroc a expulsé plusieurs citoyens espagnols des villes de Laâyoune et Dakhla, venus «s'informer sur la situation des droits de l'Homme au Sahara occidental». La dernière expulsion en date s'est déroulée le dimanche 2 mars à Dakhla.