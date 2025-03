Marrakech : Le CHU Mohammed VI réimplante avec succès une main amputée

La réimplantation d'une main entièrement amputée a été réalisée, récemment, avec succès par une équipe médicale multidisciplinaire à l’hôpital Arrazi relevant du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech.

Cette intervention chirurgicale a permis la remise en place de la main droite d’un patient, entièrement amputée au niveau du poignet suite à un accident de travail à cause d'une scie électrique, indique un communiqué du CHU Mohammed VI.

Cette opération chirurgicale complexe a duré près de sept heures, précise la même source, ajoutant que le patient, âgé de 52 ans, a été, par la suite, placé sous contrôle médical rigoureux pendant dix jours afin que la main retrouve sa vitalité.

Et de poursuivre que le patient, qui se trouve actuellement en bonne santé, est toujours hospitalisé au service de traumato-orthopédie à l’hôpital Arrazi, où il bénéficie des soins nécessaires, y compris des séances de rééducation.

Cette intervention menée avec succès s’ajoute à une série de réalisations accumulées par le CHU Mohammed VI de Marrakech, témoignant ainsi de la compétence et de l’expertise de ses équipes médicales, mais aussi de l'engagement de l'établissement à offrir des soins et prestations répondant aux normes les plus élevées, conclut le communiqué.