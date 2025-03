Lancement de TijarIA, le premier guichet unique digital dédié au commerce extérieur marocain

La plateforme digitale TijarIA, conçue pour révolutionner le commerce extérieur marocain, a été officiellement lancée vendredi 7 mars 2025 à Rabat. Présidée par M. Omar Hejira, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du Commerce Extérieur, la cérémonie a réuni des représentants de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), de l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), des fédérations professionnelles ainsi que des acteurs clés du secteur.

Accessible 24h/24 et 7j/7, TijarIA apporte des réponses rapides et personnalisées aux opérateurs économiques. Grâce à l’intelligence artificielle, elle centralise une base documentaire complète et simplifie les démarches liées aux échanges commerciaux, réduisant ainsi délais et coûts. Ce projet stratégique s’inscrit dans l’ambition du Maroc de moderniser son commerce extérieur et de renforcer son intégration aux chaînes de valeur mondiales.

TijarIA est le fruit des consultations menées dans le cadre de l’élaboration de la feuille de route 2025-2027 du secteur. Développée par le Secrétariat d’État au Commerce Extérieur en collaboration avec le Guichet unique PortNet, elle répond aux attentes des opérateurs économiques en leur offrant un accès simplifié à une gamme complète de services :

• Réglementations : Informations sur les produits soumis à contrôle, licences d’import/export, mesures antidumping et de sauvegarde.

• Accords commerciaux : Données sur les droits de douane, les règles d’origine, les normes applicables aux marchés de destination et les accords de libre-échange, y compris la ZLECAf.

• Assistance personnalisée : Réponses détaillées sur les taxes, documents requis, normes exigées, etc.

• Guides et procédures : Accès aux guides utilisateurs et réglementaires (PortNet, CE, ASMEX), aux fiches contingents tarifaires et à la charte de l’investissement.

Dans un premier temps, TijarIA sera déployée sous forme de projet pilote avant d’être généralisée au grand public.