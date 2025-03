Le Maroc accueillera le premier bureau régional africain de la Conférence de La Haye de droit international privé

Le Conseil des affaires générales et de la politique de la Conférence de La Haye de droit international privé a approuvé, jeudi, la proposition marocaine d’implanter un bureau régional dédié à l’Afrique. Il s’agit du premier bureau de ce type sur le continent, marquant une avancée significative pour la coopération juridique et judiciaire du Maroc à l’international.

Pour concrétiser ce projet, le ministère de la Justice a mené une coordination étroite avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ainsi qu’avec l’Ambassade du Maroc aux Pays-Bas. Ce travail a permis de réunir les conditions juridiques, organisationnelles et politiques nécessaires, incluant la préparation de l’accord de siège, l’accélération du processus de ratification des conventions de La Haye et la mobilisation du soutien des États membres de la Conférence.

Lors de la session d’approbation, la délégation marocaine a mis en avant l’importance stratégique de cette initiative pour renforcer la coopération judiciaire entre les pays africains. La proposition a reçu un large soutien, avec l’adhésion de 33 États, confirmant l’intérêt pour un renforcement de l’implication africaine dans les mécanismes du droit international privé.

Ce bureau régional jouera un rôle clé dans la promotion de la coopération juridique en Afrique. Il accompagnera l’application des conventions internationales issues de la Conférence de La Haye, facilitant ainsi l’harmonisation des systèmes judiciaires et renforçant la sécurité juridique transfrontalière.

Avec cet accomplissement, le Maroc consolide son leadership dans le domaine juridique et judiciaire. Il demeure le seul pays africain et arabe à avoir ratifié sept conventions majeures de la Conférence de La Haye. Cette initiative s’inscrit également dans son engagement à renforcer la coopération juridique aux niveaux régional et international, en adéquation avec les évolutions du monde contemporain.