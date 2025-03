L’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé ouvre deux nouveaux campus à Marrakech et Agadir

L’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS), relevant de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, annonce l’ouverture de deux nouveaux campus à Marrakech et Agadir dès la rentrée universitaire 2025-2026. Cette expansion vise à offrir aux étudiants de ces régions un enseignement de qualité dans les domaines de la médecine, de l’ingénierie des sciences de la santé, des sciences infirmières et des professions paramédicales.

Cette initiative s’inscrit dans la vision de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, qui ambitionne de promouvoir l’enseignement, la recherche et l’innovation à l’échelle nationale. Elle repose sur une collaboration étroite avec les autorités publiques et les organismes concernés afin de garantir une formation d’excellence et de contribuer au développement du secteur de la santé au Maroc.

Les nouveaux campus de Marrakech et Agadir bénéficieront d’infrastructures modernes et d’équipements de pointe, créant un environnement propice à l’apprentissage et à l’innovation pédagogique. Forte de 10 ans d’expérience, l’UM6SS adopte une approche pédagogique novatrice qui allie théorie et pratique, intégrant les dernières avancées technologiques pour mieux préparer les étudiants aux défis du secteur de la santé.

Avec ces nouvelles implantations, l’université élargit l’accès à des formations essentielles pour l’avenir du système de santé marocain et contribue à renforcer l’offre de soins dans ces régions. Pour la rentrée 2025-2026, l’UM6SS comptera ainsi cinq campus, répartis entre Casablanca, Rabat, Dakhla, Marrakech et Agadir, consolidant son rôle dans la formation des professionnels de santé au Maroc et au-delà.