Obésité : 24% des adultes concernés au Maroc, avec des prévisions à la hausse d'ici 2030

Au Maroc, 24% des adultes vivront avec l'obésité en 2025, selon l’Obesity Atlas 2025. Cette dernière édition du rapport annuel de la World Obesity Federation suit aussi la prévalence du phénomène et les tendances à travers le monde. À ce titre, elle révèle que 50% des plus de 18 ans dans le pays auront un indice de masse corporelle (IMC) élevé cette année.

L'IMC permet de mesurer la graisse corporelle, sur la base de la taille et du poids. Les personnes avec un indice élevé sont considérées en surpoids ou obèses. Dans le pays, leur pourcentage devrait continuer à augmenter d'ici 2030. Le rapport prévoit ainsi que 16,86 millions d'adultes au Maroc seraient concernés dans les cinq prochaines années.

Ce phénomène constitue d'ailleurs une tendance constante au Maroc ces 15 dernières années. Les données de l'Atlas montrent qu'en 2010, le nombre d'hommes adultes avec un IMC élevé est estimé à 4,19 millions. En 2015, il est passé à 4,89 millions et devrait atteindre 6,91 millions en 2030.

Les femmes avec un IMC élevé sont plus nombreuses

La tendance pour les femmes adultes au Maroc est similaire, bien que leurs chiffres soient plus élevés. En 2010, 5,66 millions ont affiché un IMC élevé. En 2015, elles étaient 6,66 millions et en 2030, les estimations indiquent qu'elles seraient 9,94 millions.

Parmi les hommes adultes, le groupe le plus important avec un IMC élevé se situe dans la catégorie des 25-29,9 en surpoids, suivi de ceux avec un IMC de 30-34,9, classés comme obèses. Le groupe avec un indice de 35 et plus, catégorisé comme sévèrement obèse, constitue une minorité. Chez les femmes adultes, la proportion de celles qui sont obèses ou sévèrement obèses est plus importante.

L'obésité est un facteur majeur de maladies non transmissibles (MNT), qui incluent les troubles cardiaques, les AVC, le diabète de type 2, les maladies respiratoires chroniques (comme l'asthme) et certains types de cancer.

Le rapport indique qu'en 2021, 16 524 décès prématurés liés aux MNT au Maroc trouvent leurs causes profondes dans l'IMC élevé. Par ailleurs, 366 828 années de mauvaise santé liées aux MNT chez les adultes ont été attribuées au même facteur de risque.

Le rapport note qu'il n'existe pas de directives nationales sur l'IMC élevé, l'inactivité physique ou les MNT dans les soins primaires. Pour autant, des enquêtes sur le surpoids et l'obésité des adultes, les habitudes alimentaires et d'activité ont été menées au cours des cinq dernières années.

Le Maroc a également mis en place des taxes sur les boissons sucrées, avec une consommation moyenne de 1000-2500 ml par personne par semaine. De plus, 20 à 30% des adultes dans le pays auraient une activité physique insuffisante. Les politiques de santé publique peuvent encore être améliorées dans ce sens.