Marrakech : Le Jamel Comedy Club s’engage pour Atlas Kinder

La troupe du Jamel Comedy Club se mobilise en faveur de l’association Atlas Kinder, une organisation à but non lucratif dédiée à la protection et au bien-être des enfants abandonnés et orphelins, située dans la région de Marrakech, au Maroc. Les 14 et 28 mars, deux spectacles inédits seront organisés au profit de l'ONG.

Cette initiative reflète l’engagement de Jamel Debbouze envers les causes sociales. En soutenant Atlas Kinder, le Jamel Comedy Club souhaite offrir une plus grande visibilité à l’association, tout en sensibilisant le public à la situation des enfants abandonnés, dans une ambiance d’humour et de créativité.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association, qui prend en charge 187 enfants de divers âges. Khalid El Quandili, président d’Atlas Kinder, a exprimé sa gratitude : «L’engagement et le talent de Jamel et des comédiens apportent bien plus que des sourires : ils créent des souvenirs, des espoirs et des opportunités pour les enfants d’Atlas Kinder. Grâce à la générosité du Jamel Comedy Club et à l’appui des spectateurs, ces enfants auront la chance d’apprendre, de grandir et de s’épanouir dans un environnement serein.»

Située à Tahanaout, à 25 km de Marrakech, Atlas Kinder offre un foyer chaleureux et un accompagnement complet aux enfants en difficulté. L’association fournit une prise en charge éducative, un suivi médical et un soutien psychologique pour garantir à chaque enfant un avenir meilleur et une intégration sociale réussie.

Le Jamel Comedy Club, pépinière des talents comiques de demain, continue d’œuvrer pour des causes humanitaires en France et à l’étranger. Ce spectacle fait partie de son engagement annuel en faveur de causes nobles, en soutenant des initiatives qui ont un impact réel sur les communautés.