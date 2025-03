Après Casablanca, l’aéroport de Marrakech fluidifie ses points d’entrée

Dans le but d’améliorer l’expérience des voyageurs, l’aéroport de Marrakech Menara a entrepris de déplacer les dispositifs de contrôle - scanners et portiques - aux points d’entrée, éliminant ainsi les longues files d’attente. Cette initiative s’inscrit dans une série de mesures visant à optimiser l’efficacité des parcours passagers.

Cette évolution a été rendue possible grâce à la collaboration entre diverses autorités en charge de la sécurité aéroportuaire, notamment le ministère de l’Intérieur, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et la Gendarmerie Royale. Leur coordination a permis de repenser le dispositif de contrôle tout en respectant des normes de sécurité strictes.

Face à une demande croissante, Marrakech Menara, principal point d’entrée pour des millions de voyageurs internationaux, a déjà renforcé ses capacités d’accueil. Cela inclut des aménagements pour une meilleure gestion des espaces et des flux, comme l’augmentation de la capacité d’attente à l’arrivée et la réorganisation des zones de contrôle pour les vols internationaux et domestiques. Des renforts en ressources humaines et des équipements supplémentaires ont également été déployés pour garantir un service rapide et efficace. Ces mesures ont permis de réduire les temps d’attente à moins d’une heure en moyenne.

Afin d’améliorer encore cette situation, plusieurs projets sont en cours pour réduire ce délai à 30 minutes et renforcer la fluidité et la satisfaction des passagers. Parmi ces projets, on retrouve :

• Le réaménagement de la zone Départ

• L’installation de nouveaux équipements de gestion

• La mise en place des E-Gates

• L’ajout de nouvelles portes d’embarquement

• La construction d’une nouvelle salle d’embarquement

Ces actions sont rendues possibles grâce à l’engagement du ministère de l’Intérieur, de la Direction de l’immigration et de la surveillance des frontières, de la DGSN, de la Gendarmerie Royale, des services des Douanes et de la Wilaya de Marrakech.