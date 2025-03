Mondial 2030 : La FIFA va-t-elle élargir la compétition à 64 équipes ?

La FIFA a annoncé, jeudi, qu'elle étudiait l'idée de permettre la participation au Mondial 2030 à 64 équipes au lieu de 48, dans une initiative exceptionnelle pour célébrer le centenaire du tournoi, prévu pour la première fois sur trois continents.

Selon The New York Times, cette proposition a été formulée à l'issue d'une réunion du Conseil de la FIFA, mercredi. Le président de l'instance, Gianni Infantino, a déjà veillé à élargir la Coupe du monde à 48 équipes au lieu de 32, dans la nouvelle version prévue pour 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le journal américain, qui cite quatre sources informées, la proposition pour faire participer 64 équipes a été évoquée sous le point «divers» de l'ordre du jour de la réunion, lorsque le représentant de l'Uruguay, Ignacio Alonso, a lu un discours préparé à l'avance.

Certains participants ont fait savoir que la réunion avait été marquée par un moment de surprise lorsque la proposition a été formulée. La FIFA pourrait considérer les avantages financiers et politiques de la décision, outre la dimension sportive.

Pour sa part, Infantino a estimé que l'idée devrait être étudiée plus en détail, comme cela a été le cas en amont des précédentes mesures prises dans le développement du football.

Des mesures qui font débat

La dernière initiative radicale de la FIFA concernant son Mondial remonte à la proposition de le tenir tous les deux ans au lieu de quatre, ce qui a provoqué l'ire de nombreuses fédérations. Le refus catégorique de l'Union des associations européennes de football (UEFA) a conduit à abandonner l'idée.

Les instances peu favorables à l'inclusion de 64 équipes à la Coupe du monde estiment que cette mesure pourrait réduire l'importance de la phase des qualifications continentales, en plus d'affecter l'attrait du tournoi pour les chaînes de diffusion. Sept des dix équipes d'Amérique du Sud pourraient déjà se qualifier pour le Mondial 2026.

Logistiquement, le calendrier du tournoi, qui dure actuellement un mois, devrait s'étendre sur une période plus longue, notamment avec un record de 104 matchs pour 2026.

Depuis son entrée en fonction en 2016, à la suite de scandales de corruption qui ont évincé l'ancienne direction de la FIFA, Infantino travaille à développer le football international à plusieurs niveaux, notamment l'expansion des Coupes du monde masculine et féminine et une nouvelle version du Mondial des clubs, qui se tiendra pour la première fois cet été aux États-Unis.