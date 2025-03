«Les Intrépides», un livre de jeunesse sur les parcours inspirants de femmes marocaines

Le deuxième tome du livre «Les Intrépides | الواعرات» sort en librairie au Maroc à partir du 8 mars, à l’occasion de la Journée mondiale des droits des femmes. Publiée par l’association de mentoring féminin Mentor’Elles, cette édition bilingue fait connaître aux jeunes lecteurs des femmes marocaines qui se sont distinguées dans divers domaines (science, entrepreneuriat, arts, société civile…). A travers 15 portraits illustrés, l’idée est de proposer des «sources d’inspiration pour les jeunes générations», selon un communiqué de l’ONG éditrice.

Après une première édition en 2023, ce deuxième tome met en avant «la présidente de l’Amicale Marocaine des Handicapés, Amina Laraki Slaoui, l’ambassadrice de l’art culinaire marocain Choumicha Chafay, la chanteuse Oum El Ghait Benessahraoui, la cinéaste Izza Genini, la scientifique et cheffe d’entreprise Ilham Kadri, la présidente de l’Association de Lutte Contre le Sida Hakima Himmich, la styliste Fadila El Gadi, la championne des sports mentaux Majda Brabije, l’arbitre internationale Bouchra Kerboubi, l’aventurière Meryem Belkihel, la physicienne Kawtar Hafidi, l’entrepreneuse Rahma El Mouden, l’architecte Aziza Chaouni, la présidente de coopérative Kenza Oulaghda ou encore les stars de la robotique, Laila et Imane Berchane».

Conçu pour les enfants et les jeunes, au Maroc ou à l’étranger, l’ouvrage propose des récits de vie auxquels les lecteurs en herbe peuvent s’identifier, «au-delà des contes traditionnels». Il s’agit en effet d’«histoires réelles d’héroïnes modernes surmontant les barrières potentielles liées au genre et illustrant la contribution positive des femmes marocaines à la société».

L’idée est également de «mettre en lumière des modèles de réussite féminins susceptibles d’inciter les jeunes femmes à avoir confiance en elles et à élargir leurs perspectives professionnelles et personnelles», pour une contribution plus active au développement du pays.

«Plus largement, il s’agit d’inspirer les jeunes générations de Marocains et de Marocaines et créer un cercle vertueux d’empowerment intergénérationnel», indique l’association.