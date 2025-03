Le Maroc et les Etats du Golfe conviennent d’un plan d’action jusqu’en 2030

Le Maroc et les États du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) se sont retrouvés jeudi soir à La Mecque pour les travaux de la 7e commission conjointe. La délégation marocaine était dirigée par le ministre des Affaires étrangères. Dans son discours, Nasser Bourita s'est réjoui du «partenariat stratégique» qui unit les deux parties, affirmant qu'«il repose sur une base solide de synergie et de solidarité».

Le ministre a exprimé «une profonde satisfaction quant aux avancées significatives réalisées par le partenariat fructueux entre le Royaume du Maroc et le Conseil de Coopération du Golfe».

«C'est cette évaluation positive de notre partenariat stratégique qui nous a poussés à renouveler le plan d'action commun pour une nouvelle période jusqu'en 2030.» Nasser Bourita

La coopération entre Rabat et le CCG sera réévaluée lors de la prochaine session du Forum d'investissement Maroc-Golfe, a annoncé Nasser Bourita. «Cette évaluation est également une incitation à rechercher des moyens créatifs pour développer ce partenariat et l'élever à des niveaux supérieurs», a-t-il souhaité.

Les propositions du Maroc

Le ministre a, par ailleurs, rappelé aux pays du Golfe que le royaume «se prépare à accueillir des événements sportifs de renommée continentale et internationale tels que la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030. Le monde de 2030 regorge d'opportunités d'investissement prometteuses et offre un espace aux partenariats du Golfe pour s'engager dans les nombreux projets qui seront ouverts».

«En préparation de ces deux événements, le Royaume du Maroc est également la porte d'entrée des États du Golfe vers le continent africain. Les initiatives lancées par Sa Majesté le Roi, qu'il s'agisse du gazoduc entre le Nigéria et le Maroc vers l'Europe, du processus de l'Afrique atlantique, ou de l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, sont autant d'occasions de renforcer notre coopération avec les pays africains», a-t-il souligné.

Le ministre a également invité ses homologues du CCG à renforcer le cadre institutionnel de ce partenariat. Pour ce faire, il a notamment proposé «l'adoption du sommet Maroc-Golfe comme mécanisme de référence en matière de partenariat et d'orientation ; l'approbation de l'Ambassadeur de Sa Majesté à Riyad en tant qu'Ambassadeur coordonnateur du Partenariat entre le Maroc et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe ; la création d'un conseil mixte des hommes d'affaires entre le Maroc et les pays du Golfe ; et la rationalisation des 15 groupes de travail conjoints actuels en les regroupant en seulement trois ou quatre pôles».

Pour rappel, le premier sommet entre le Maroc et les pays du Golfe s'est tenu le 30 avril 2016 en Arabie saoudite. Les monarchies du CCG ont réitéré leur soutien soutiennent la marocanité du Sahara ; les Émirats arabes unis et le Bahreïn ayant même ouvert des consulats dans la province.

Les ministres des Affaires étrangères du CCG ont également tenu une réunion le même jour avec la Jordanie.