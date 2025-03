Espagne : Felipe VI se rendra-t-il à Ceuta et Melilla ?

Le roi Felipe VI a reçu une nouvelle invitation à se rendre à Ceuta et Melilla, signée par les représentants des organisations patronales des deux villes. Jeudi 6 mars, le monarque a rencontré, au palais de la Zarzuela, les représentants des Confédérations des Entrepreneurs de Ceuta et Melilla, comme l’indique un communiqué de la maison royale espagnole.

Lors de cette audience, les présidents des deux organisations ont présenté au roi leurs projets pour l'année 2025 et ont profité de l'occasion pour inviter Don Felipe à visiter les villes autonomes, précise le communiqué.

Depuis son accession au trône, le 19 juin 2014, après l’abdication de son père, le roi Felipe n’a effectué aucune visite officielle à Ceuta et Melilla, malgré de nombreuses invitations de la part des élus locaux.

En juillet 2020, le roi avait évité de se rendre dans ces deux villes lors de sa tournée en Espagne après la pandémie de Covid-19.

La visite en novembre 2007 de l’ancien couple royal espagnol, Juan Carlos et Sofía, à Ceuta et Melilla, avait déclenché une crise diplomatique avec le Maroc. Rabat avait alors rappelé son ambassadeur à Madrid et condamné fermement cette visite, la qualifiant «d'atteinte aux sentiments patriotiques du peuple marocain».

Il est à noter que les déplacements du roi doivent être approuvés par le gouvernement.