Hydrogène vert : Sélection de 5 consortiums qui investiront 319 MMDH d’investissements au Sahara marocain

Le Maroc franchit une nouvelle étape dans le développement de l’hydrogène vert avec la sélection de cinq investisseurs nationaux et internationaux pour la réalisation de six projets dans les trois régions du Sud, pour un montant total de 319 milliards de dirhams. La décision a été prise lors d’une réunion du Comité de pilotage de «l’Offre Maroc», présidée jeudi à Rabat par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Les investisseurs retenus incluent le consortium «ORNX», composé des sociétés américaines Ortus, espagnole Acciona et allemande Nordex, qui investiront dans la production d’ammoniac. Un autre consortium réunissant l’émirati Taqa et l’espagnol Cepsa se concentrera sur la production d’ammoniac et de carburant industriel, tandis que la société marocaine Nareva investira également dans l’acier vert. La saoudienne ACWA Power produira également de l’acier vert, tandis que les chinois UEG et China Three Gorges développeront des unités de production d’ammoniac.

Chaque projet bénéficiera d’une assiette foncière pouvant atteindre 30 000 hectares. L’État veillera, à travers un cadre contractuel, à garantir une gestion optimale de ces terrains publics.

Ces six projets viennent s’ajouter aux deux accords signés en octobre 2024 devant le Roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron. Le premier, conclu avec TotalEnergies, porte sur le développement de la filière hydrogène vert au Maroc. Le second, signé entre l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) et Engie, englobe cinq projets, dont un dédié à l’hydrogène vert.

Le gouvernement affirme que la sélection des investisseurs repose sur une méthodologie rigoureuse et transparente, garantissant un partenariat durable avec le Royaume. La procédure demeure ouverte à d’autres acteurs souhaitant rejoindre cette dynamique.

Cette avancée s’inscrit dans la stratégie nationale lancée en mars 2024 avec la publication d’une circulaire du Chef du gouvernement pour accélérer le développement de l’hydrogène vert, en tirant parti des atouts du Maroc : position géographique stratégique, ressources naturelles abondantes et infrastructures de qualité.