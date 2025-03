Hélicoptère Apache : 24 pilotes marocains formés, selon le général Langley (AFRICOM)

Les Forces Royales Air (FRA) marocaines viennent de renforcer leurs capacités avec l’intégration des hélicoptères d’attaque AH-64E Apache, livrés fin février en provenance des États-Unis. Cette acquisition stratégique s’inscrit dans le cadre d’un programme de coopération sécuritaire supervisé par la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) et annoncé en 2020, précise un communiqué de l'AFRICOM (United States Africa Command).

Présent lors de la cérémonie de réception, le général Michael Langley, commandant de l’AFRICOM, a souligné l’impact de cet investissement sur la posture de défense marocaine. «Par l’acquisition de ces hélicoptères Apache, le Maroc réalise un saut capacitaire majeur, renforçant ainsi sa sécurité et sa position stratégique dans la région», a-t-il déclaré en rappelant le rôle clé du Royaume en tant qu’allié majeur des États-Unis hors OTAN.

L’AH-64E, développé en 2012, représente l’une des versions les plus évoluées de l’Apache. Doté d’une connectivité numérique avancée, de moteurs plus puissants et d’une capacité de contrôle de drones, il dispose également d’une autonomie de plus de 450 km et peut atteindre une vitesse de 278 km/h.

Selon le lieutenant-colonel James Anderson, chef du Bureau de la coopération sécuritaire à Rabat, ces nouveaux appareils renforceront considérablement la capacité des FRA à sécuriser les frontières et à faire face aux menaces terroristes régionales.

L’intégration des Apache dans l’arsenal marocain s’accompagne d’un programme de formation intensif. À ce jour, 24 pilotes des Forces Royales Air ont été formés aux États-Unis, dont cinq instructeurs, tandis que trois autres sont en formation. L’objectif est d’atteindre une pleine capacité opérationnelle de l’escadron dans un délai de six mois.