Affaire Hicham Jerando : Le CNDH suit de près l'affaire de l'enfant détenu

Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) a annoncé que, sur instruction de son président, le Comité régional des droits de l'homme de la région Casablanca-Settat suit de près la situation de la jeune Malak. Celle-ci a été placée en détention dans le cadre de l'affaire impliquant le YouTuber résidant au Canada, Hicham Jerando. Elle se trouve actuellement dans un centre de protection de l'enfance.

Dans un communiqué, le CNDH a indiqué qu'il suit attentivement l'évolution de la situation de l'enfant, aussi bien devant le tribunal, comme cela a été le cas aujourd'hui, qu'au sein du centre de protection de l'enfance. Plusieurs membres de sa famille ont d'ailleurs été invités à partager l'iftar avec elle aujourd'hui.

Le conseil a insisté sur l'importance de ne plus divulguer l'identité de l'enfant, en évitant la publication de son nom et de sa photo par ceux qui suivent et commentent son placement. Cette mesure vise à la protéger des violations de sa vie privée ainsi que de toute stigmatisation ou atteinte à ses droits.

Le conseil a précisé que son intervention s'inscrit dans le cadre de ses missions de suivi des conditions de détention des enfants.