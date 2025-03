Maroc : Évolution des traditions du Ramadan à l'ère des réseaux sociaux

Religion et Internet font-ils bon ménage ? Le mois de Ramadan s'est considérablement transformé avec l'émergence des réseaux sociaux au Maroc. Grâce aux avancées technologiques, cette période n'est plus seulement dédiée à la dévotion et à la piété, mais devient également un moment où les interactions numériques s'intensifient, influençant divers aspects de la vie quotidienne.

Marouane Harmache, expert en communication numérique, souligne que pendant le Ramadan, l'interaction en ligne connaît une hausse notable, surtout après l'Iftar. Les habitudes d'utilisation d'Internet changent, avec de nombreux Marocains qui se tournent vers les plateformes numériques pour consommer du contenu, qu'il soit religieux ou autre, ou encore participer à des défis viraux.

Harmache explique cette augmentation de la consommation numérique par le temps libre accru dû à la réduction des heures de travail et d'étude. L'émergence de nombreuses chaînes de télévision diffusant leurs programmes en ligne a également contribué à cette évolution, a-t-il ajouté lors d'un entretien avec Yabiladi.

Nouvelles formes de solidarité sociale

Un des changements les plus marquants du Ramadan, grâce aux réseaux sociaux, est l'évolution de la solidarité. Selon Marouane Harmache, «auparavant, les gestes de solidarité se manifestaient par des visites aux voisins et la distribution de nourriture aux nécessiteux. Aujourd'hui, ces actions se déroulent en ligne, via des campagnes caritatives organisées sur les réseaux sociaux pour collecter des dons et aider les familles dans le besoin».

Ces initiatives illustrent l'élargissement du concept de solidarité sociale, qui ne se limite plus aux cercles familiaux et de voisinage.

«La solidarité est une caractéristique inhérente aux Marocains, et grâce aux réseaux sociaux, elle a pris une nouvelle dimension. Cette transformation numérique a dépassé les frontières géographiques, permettant aux Marocains du monde entier de s'engager dans des actions caritatives.» Marouane Harmache, Expert en Communication Numérique

Par ailleurs, les réseaux sociaux ont modifié les relations familiales et communautaires. Les appels vidéo sont devenus un moyen privilégié pour les familles dispersées de rester en contact. Harmache précise que ces technologies, bien qu'elles ne remplacent pas les interactions traditionnelles, ont renforcé les liens familiaux en permettant une communication continue.

«Je crois que les réseaux sociaux ont un impact plus positif que négatif, car ils facilitent les relations familiales et de parenté, qui sont essentielles durant le Ramadan, en nous permettant de rester connectés.» Marouane Harmache, Expert en Communication Numérique

Vers une diversité comportementale

Mohssine Benzakour, professeur d'université et spécialiste en psychosociologie, a souligné que la société est en pleine mutation, et que ce changement n'est pas seulement technologique. Il implique aussi «une transformation des représentations et de tout ce qui constitue la structure psychologique et sociale de la société, c'est-à-dire l'éducation sociale».

«Cette éducation, autrefois transmise par la famille, qui était responsable des coutumes et des célébrations du Ramadan, a vu son rôle décliner avec l'émergence de la télévision et des réseaux sociaux, dont l'impact sur la construction des comportements et des représentations est indéniable.» Mohssine Benzakour, Psychosociologue

Il affirme que les réseaux sociaux influencent la société, «mais plutôt vers une diversité comportementale. Autrefois, une uniformité comportementale façonnait les coutumes marocaines ; aujourd'hui, la créativité dans le comportement, caractéristique essentielle des réseaux sociaux, prédomine».

Pour le psychosociologue, «nous ne transmettons plus une culture spécifique pour la préserver ; au lieu de cela, nous comptons désormais sur la consommation, l'apparence, l'image, et l'euphorie, qui modifient tous nos comportements».