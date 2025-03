ITB Berlin 2025 : Le Maroc renforce son positionnement sur le marché allemand

Le Maroc renforce sa présence à l’ITB Berlin, le plus grand salon mondial du tourisme, qui se tient du 4 au 6 mars 2025. L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) y déploie une importante délégation aux côtés des principales fédérations du secteur. Cette participation vise à promouvoir la destination Maroc, consolider les partenariats et explorer de nouvelles opportunités. L’événement constitue aussi une vitrine médiatique stratégique, permettant de renforcer la visibilité du pays auprès des marchés cibles.

Le pavillon marocain met en avant plusieurs destinations phares, dont Tanger, l’Oriental, Fès, Béni Mellal, Drâa-Tafilalet et Casablanca, avec un focus particulier sur Agadir et Marrakech.

L’ONMT profite de l’occasion pour signer quatre accords majeurs avec Expedia, Condor, Alltours et Discover Airlines. Expedia s’engage sur un partenariat de trois ans visant à doubler les nuitées et à conquérir de nouveaux marchés. Condor et Discover Airlines renforcent les liaisons entre le Maroc et l’Allemagne, facilitant l’accès des touristes allemands. De son côté, Alltours accroît la commercialisation de la destination auprès des agences et distributeurs allemands.

L’ONMT réaffirme ainsi sa stratégie de développement du marché allemand, qui représente le quatrième marché émetteur pour le Maroc. En 2024, 826 282 touristes allemands ont visité le pays, enregistrant une hausse de 22 % par rapport à 2023.