Polémique sur les repas à l'hôpital de Beni Mellal : le syndicat réclame une action urgente

Les repas servis au personnel de santé et de sécurité du centre hospitalier régional de Beni Mellal durant le Ramadan ont déclenché une vive polémique. Le bureau syndical, affilié à la Fédération nationale de la santé, a fermement rejeté ces repas, les qualifiant d'«insuffisants et indignes des travailleurs du secteur».

Selon le bureau syndical, ces repas ne respectent pas les normes minimales de santé et de nutrition, et sont inadaptés aux exigences du travail hospitalier, particulièrement en période de Ramadan. Le communiqué souligne que la mauvaise qualité et l'insuffisance des portions causent des difficultés aux travailleurs de l'hôpital, qu'ils soient personnels médicaux, paramédicaux ou agents de sécurité privée.

Le bureau syndical a exhorté l'administration de l'hôpital à prendre ses responsabilités pour améliorer la qualité des repas servis, réclamant des repas équilibrés qui respectent la dignité des travailleurs. Il a également appelé au boycott de ces repas jusqu'à ce que leur qualité soit rehaussée, tout en demandant au ministère et aux autorités compétentes d'intervenir en urgence pour protéger les droits du personnel de santé et des agents de sécurité privée.