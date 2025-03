Maroc : La BEI soutient les financements de projets avec 500 M€ en 2024 (+56%)

La Banque européenne d’investissement (BEI) a mobilisé 500 millions d’euros de financements en 2024 au Maroc, en hausse de 56% par rapport à l’année d’avant. Par ailleurs, elle a renforcé son assistance technique pour la reconstruction post-séisme, le renforcement des infrastructures et le développement du secteur privé. En présentation de son bilan annuel, l’institution a rappelé avoir alloué plus de 10 milliards d’euros, depuis le début de son partenariat avec le royaume.

En complément d’un don de 225 millions d’euros de l’Union européenne, la BEI a signé, l’année dernière, la première tranche de 500 millions d’euros sur un engagement d’un milliard d’euros, pour la reconstruction des écoles, hôpitaux et routes endommagés par le séisme d’Al-Haouz. Cette initiative est en phase avec le programme gouvernemental de reconstruction, «tout en intégrant des normes sismiques renforcées et des solutions énergétiques durables conformément aux priorités du Partenariat Vert UE-Maroc», indique un communiqué.

Pour soutenir l’accès à l’éducation en zone rurale, la BEI, la délégation de l’UE au Maroc et le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports ont par ailleurs lancé un programme d’assistance technique de 6 millions d’euros sur cinq ans. L’objectif sera d’accompagner la construction et la réhabilitation de 150 établissements communautaires en milieu rural.

Aussi, la BEI a apporté une assistance technique à l’Office national des chemins de fer (ONCF) pour «l’élaboration d’une stratégie de résilience et d’adaptation climatique du réseau ferroviaire marocain, afin de mieux faire face aux aléas météorologiques extrêmes et garantir la pérennité du transport ferroviaire».

En décembre dernier, une rencontre de haut-niveau a permis de réaffirmer le partenariat entre la BEI et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), pour mobiliser les investissements nécessaires aux zones industrielles, «renforcer le financement des PME et promouvoir la durabilité».

«Depuis le début de leur collaboration, plus de 455 millions d’euros ont été engagés par la BEI pour accompagner des projets stratégiques menés par la CDG et ses filiales, illustrant ainsi une ambition commune d’accélérer la transition vers une économie plus résiliente et durable», ajoute la même source.

En 2025, la BEI se projette sur un appui aux infrastructures stratégiques du Maroc, «en mettant l’accent sur le financement des PME, les énergies renouvelables et le transport durable», avec un accompagnement de «la transition verte et la modernisation des réseaux d’eau et d’électricité».