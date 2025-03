Sahara : De Mistura fait escale en Slovénie

Staffan de Mistura est de retour sur le devant de la scène. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental a rencontré, mercredi, la ministre slovène des Affaires étrangères. «La Slovénie, en tant que membre du Conseil de sécurité, soutient les efforts politiques de l'ONU concernant le Sahara occidental», a déclaré Mme Melita Gabri sur la plateforme X, à l'issue de ses discussions avec De Mistura.

