Maroc : Déploiement sécuritaire pour démanteler un tunnel de drogue vers Ceuta

Les autorités marocaines ont lancé une opération importante pour localiser un tunnel utilisé pour le trafic de haschich entre Ceuta et le Maroc. Des unités marocaines se sont déployées à la frontière, notamment dans la zone de l’Arroyo de las Bombas et près du poste de contrôle technique, pour effectuer des inspections et recueillir des éléments pour l'enquête.

Du côté espagnol, la Garde civile collabore étroitement avec les autorités marocaines, illustrant une coopération étroite. Le tunnel, d'environ cinquante mètres, aurait servi à transporter de grandes quantités de drogue vers un entrepôt déguisé en ancienne usine de marbre.

Tandis que la sortie est localisée dans la zone industrielle de Tarajal, l’entrée reste à découvrir pour élucider complètement cette infrastructure clandestine. Depuis le retour des agents de l’Unité de reconnaissance souterraine de la Garde civile, des progrès significatifs ont été réalisés. La coopération marocaine pourrait être cruciale en réponse aux demandes judiciaires et ministérielles espagnoles.

Des hauts responsables de la police et de la gendarmerie marocaines sont mobilisés pour identifier les instigateurs de ce trafic et toutes ses ramifications. La question centrale est de savoir qui était au courant de l’existence de ce passage et quelles pourraient être les implications à des niveaux plus élevés.

L’opération Hadès, menée par la Garde civile, a déjà révélé des éléments clés en Espagne. Les informations que le Maroc pourrait fournir dans les prochains jours pourraient également être cruciales pour conclure cette enquête sur un trafic d’envergure.