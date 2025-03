L’Arabie saoudite réaffirme son soutien à la marocanité du Sahara

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, ont coprésidé, mercredi 5 mars à La Mecque, la 14ème session de la Commission mixte maroco-saoudienne.

À l'issue de cette rencontre, Riyad a réaffirmé son soutien indéfectible à l'intégrité territoriale du Maroc et à la marocanité du Sahara, jugeant l'initiative d'autonomie comme la seule solution viable à ce conflit régional, rapporte la MAP. L'Arabie Saoudite a souligné que toute résolution de ce différend doit respecter la souveraineté du Maroc, ajoute la même source.

Cette position en faveur de la marocanité du Sahara intervient au lendemain d'une réunion tenue mardi au Caire entre le ministre saoudien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et son homologue saoudien. Le même jour, le président de la Chambre haute en Algérie, Salah Goudjil, a reçu l'ambassadeur saoudien à Alger.

Lors de cette commission mixte, le royaume wahhabite a également salué les efforts constants de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en tant que Président du Comité pour la défense d'Al-Qods Acharif, pour préserver l'identité civilisationnelle de la ville et son statut de symbole de tolérance et de coexistence entre les religions, ainsi que le soutien du Souverain à la résistance des Maqdessis, à travers des projets humanitaires et sociaux menés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods.