Général Berrid : « Ces hélicoptères Apache offrent une supériorité technologique au Maroc»

La livraison officielle des premiers hélicoptères d’attaque Apache AH-64E marque une étape clé dans la coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis, a déclaré, mercredi à Salé, le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des Forces Armées Royales (FAR) et Commandant la Zone Sud.

S’exprimant lors de la cérémonie de réception de six appareils à la 1ʳᵉ Base aérienne des Forces Royales Air (BAFRA), il a souligné que cette acquisition s’inscrit dans le cadre des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’État-Major général des FAR, visant à doter l’armée marocaine de capacités avancées.

«Ces hélicoptères de renommée mondiale offrent une supériorité technologique, une précision et une efficacité éprouvée au combat.» Général Mohammed Berrid

L’intégration de l’Apache AH-64E renforce les capacités de défense du Maroc et améliore l’interopérabilité avec les forces américaines, notamment lors d’exercices conjoints comme l’African Lion. «Les États-Unis demeurent un partenaire clé de notre pays, et cette livraison illustre notre engagement commun en faveur de la sécurité et de la paix», a ajouté l’Inspecteur Général des FAR.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre délégué à la Défense nationale, Abdeltif Loudiyi, du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du ministre chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ainsi que de hauts responsables militaires marocains et américains, dont le Général d’Armée Michael Langley, Commandant de l’US AFRICOM, et la chargée d’Affaires à l’Ambassade des États-Unis au Maroc, Aimee Cutrona.

Pour rappel, le chef de l’AFRICOM avait assisté à l’exercice «African Lion 2024», organisé conjointement par les FAR et l’armée des États-Unis.