Le Maroc, leader nord-africain en sécurité antiterroriste en 2024

L'Institut de recherche australien «Institute for Economics and Peace» a récemment publié son rapport annuel sur l'Indice mondial du terrorisme 2025. Ce document évalue l'impact des attaques terroristes dans 163 pays, en se basant sur le nombre d'incidents, de décès, de blessures et de pertes matérielles.

Le Maroc se distingue dans ce rapport en étant classé parmi les pays «sans impact» terroriste, avec un score de 0. Cela confirme qu'aucun incident terroriste n'a été enregistré en 2024, consolidant ainsi sa réputation de nation préservée des menaces terroristes directes.

Avec cette performance, le Maroc se positionne au 100e rang mondial, partageant cette place avec de nombreux autres pays. À l'inverse, les pays en tête de liste sont ceux qui souffrent le plus du terrorisme.

L'Indice mondial du terrorisme, lancé en 2012, repose sur les données de la «Global Terrorism Database» de l'Université du Maryland aux États-Unis. Il permet de suivre l'évolution des attaques terroristes dans les pays couverts par le rapport.

Aux côtés du Maroc, quatre autres pays arabes — la Mauritanie, le Koweït, le Qatar et le Soudan — ont également obtenu un score de zéro, indiquant qu'ils ne subissent aucune menace terroriste depuis au moins cinq ans.

Le rapport souligne que l'impact du terrorisme a légèrement augmenté au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2024. Cependant, la situation varie considérablement d'un pays à l'autre : neuf nations ont vu leur situation s'améliorer, tandis que sept ont connu une détérioration. Le nombre total d'incidents terroristes dans la région a légèrement baissé, passant de 666 en 2023 à 618 en 2024, tandis que le nombre de décès a été réduit de moitié, passant de 2 083 en 2023 à 1 058 en 2024.

En Afrique du Nord, l'Algérie se classe 42e au niveau mondial, suivie de près par la Tunisie à la 43e place, parmi les pays à faible risque de menaces terroristes. La Libye, quant à elle, se classe 53e, figurant parmi les pays à très faible menace terroriste.

Le Burkina Faso occupe la première place parmi les pays les plus touchés par le terrorisme dans le monde, suivi du Pakistan, de la Syrie, du Mali, du Niger, du Nigeria et de la Somalie.

Le rapport souligne que le terrorisme demeure une menace mondiale persistante ; 2024 marquant une nouvelle année de changements dans les modes opératoires et les défis évolutifs alors que le champ géographique des activités terroristes s'étend. Le nombre de pays ayant subi au moins un incident terroriste est passé de 58 à 66, le chiffre le plus élevé depuis 2018. Pour la première fois en sept ans, plus de pays ont connu une détérioration par rapport à ceux qui ont montré une amélioration, avec 45 pays signalant un impact accru du terrorisme, tandis que seulement 34 ont enregistré une amélioration.