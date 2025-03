Guide touristique pour découvrir le Maroc pendant le mois de ramadan

Sur l’année, toutes les saisons sont bonnes pour visiter le Maroc en tant que destination touristique incontournable. Entre les classiques plages, médinas et paysages diversifiés, le pays propose une expérience culturelle unique, durant le mois de ramadan. En effet, cette période spécifique se distingue par des changements dans les habitudes quotidiennes, des horaires modifiés et une atmosphère particulière.

Yabiladi a rassemblé quelques conseils pour les touristes non musulmans visitant le Maroc pendant le ramadan.

Dynamique du Ramadan : Des jours plus calmes

Comme partout ailleurs, les musulmans pratiquants au Maroc observent le ramadan, le neuvième mois du calendrier islamique, avec un jeûne de l’aube au coucher du soleil. Il s’agit à la fois d’une pratique religieuse et culturelle, qui influence ainsi la vie quotidienne dans le pays.

Si vous visitez le Maroc pour la première fois pendant le ramadan, vous remarquerez un changement dans la dynamique : les rues sont plus animées le soir après le ftour, repas de rupture du jeûne, avec une ambiance plus calme le matin.

Durant ce mois béni, les prières nocturnes comme le Tarawih après l’Îcha, ainsi que le repas du s’hour avant l’aube, font partie intégrante des habitudes nocturnes qui rythment les sorties et les activités extérieures.

Ce changement saisonnier se traduit par des matinées plus calmes, vu que de nombreuses personnes veillent tard. Pour les touristes, il ne s’agit pas forcément d’un inconvénient, puisque les journées peuvent prêter à des sorties sans le fort afflux habituel, avec une circulation fluide. Il est ainsi possible de visiter des monuments, des sites historiques et des musées, ou encore des lieux culturels.

Horaires modifiés

En planifiant votre séjour, gardez à l’esprit que les horaires d’ouverture pendant le ramadan sont ajustés. Les musées, palais, tombeaux et jardins ouvrent généralement entre 10h et 16h pour s’adapter aux horaires du jeûne et de la rupture.

De même, les banques, les institutions gouvernementales et les entreprises adaptent leurs horaires administratifs. Les commerces et les souks des médinas peuvent ouvrir en fin de matinée ou en début d’après-midi.

Dans les grandes villes comme Marrakech, les commerçants tiennent compte de la présence éventuelle de visiteurs matinaux et ouvrent leurs magasins plus tôt, surtout dans les zones touristiques populaires.

L’expérience du ftour

En plus d’être une période de jeûne, ramadan est synonyme de préparations culinaires particulières. Si vous êtes au Maroc pendant le mois béni, vous pourrez faire immersion dans les riches traditions ancestrales du pays.

En effet, les marchés et les souks du Maroc sont marqués, durant cette période, par la préparation et la vente de mets spécifiques, peu avant le ftour. Vous pouvez acheter des chebakia, des msemen et des baghrir, ou réserver un ftour dans un restaurant ou un hôtel. Beaucoup proposent des menus spéciaux, qui constituent une excellente occasion de découvrir la cuisine marocaine authentique.

Pour une expérience plus approfondie, pensez à vous faire inviter chez une famille marocaine et à participer aux préparatifs du ftour.

Si le jeûne est réservé aux musulmans, les non-musulmans peuvent prendre leur petit-déjeuner ou leur déjeuner pendant la journée. De plus en plus de restaurants et hôtels restent ouvert à destination des touristes.

Bien qu’il ne soit pas interdit aux touristes non musulmans de manger ou de boire en public pendant la journée, la discrétion reste de rigueur. Les en-cas est fast-food restent par ailleurs disponibles, dans les grandes chaînes ouvertes.

Des nuits animées

Pendant le ftour, les rues du Maroc sont calmes et tout le monde profite de son repas en famille. Mais peu de temps après, les rues s’animent lorsque les gens se dirigent vers la mosquée pour les prières nocturnes.

Durant cette période, les mosquées sont bondées et des espaces de prière sont aménagés sur les esplanades extérieures des grandes mosquées, comme Hassan II à Casablanca, un joyau architectural qui mérite le détour.

Au fur et à mesure que la nuit avance, les rues, les cafés et les restaurants sont plus fréquentés. Les clients se retrouvent entre amis, jouent aux cartes ou discutent jusque tard dans la soirée, tandis que les médinas et les souks restent très animés, durant la nuit.

Si vous êtes curieux de découvrir ces ambiances, pensez à visiter ces zones après le coucher du soleil. Les magasins et les centres commerciaux restent également ouverts tard. Si vous séjournez dans une ville côtière, pensez également à visiter la plage le soir ou à planifier un ftour au bord de la mer, tout en profitant du crépuscule.

Les discothèques et les bars sont généralement fermés pendant le ramadan, mais les touristes peuvent toujours trouver de l’alcool servi dans les grands hôtels.