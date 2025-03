Starlink d’Elon Musk en négociations pour déployer Internet satellite au Sahara marocain

Starlink, le fournisseur d’accès à Internet par satellite d’Elon Musk, est en discussions avec les autorités marocaines pour étendre ses services aux provinces du Sud, selon AfricaIntelligence. Ce projet ambitionne d’améliorer la connectivité de la région et de renforcer son rôle en tant que hub stratégique pour l’Afrique subsaharienne.

Les négociations, entamées à l’été 2024, ont pris de l’ampleur lors du Qatar-Africa Business Forum à Marrakech en novembre dernier, où Lauren Dreyer, vice-présidente de Starlink, était présente. Le lancement du service dépend toutefois de l’aval de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) et de la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI), en charge des aspects techniques et sécuritaires.

Si les opérateurs télécoms marocains redoutent une concurrence accrue, l’arrivée de Starlink pourrait réduire la fracture numérique et offrir des solutions innovantes aux habitants, entreprises et institutions locales. Ce déploiement aurait des implications dans plusieurs secteurs, notamment la sécurité, l’éducation et l’économie.