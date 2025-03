Temara : Tentative avortée de trafic de 4,321 tonnes de résine de cannabis

Les éléments de la police judiciaire du district provincial de sûreté de Temara ont mis en échec, mardi soir, sur la base d’informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), une tentative de trafic de 4,321 tonnes de résine de cannabis (chira).

Cette opération sécuritaire a été menée en coordination avec les éléments de la Gendarmerie Royale à Skhirat. Elle s’est soldée par l’interpellation de cinq individus âgés entre 24 et 50 ans, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogues et de psychotropes, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les fouilles effectuées à l’intérieur de deux véhicules utilitaires ont permis la saisie de 109 ballots de résine de cannabis, totalisant 4 tonnes et 321 kilogrammes, précise la même source. Les recherches continues ont également conduit à la saisie de quatre véhicules utilisés par les mis en cause pour faciliter l’exécution de ces actes criminels, en plus d’une somme d’argent s’élevant à 40 millions de centimes (400 000 dirhams) soupçonnés d’être le butin de ces actions.

Les cinq suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet, pour les suites de l’enquête.