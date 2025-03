Maroc : Le gouvernement autorise deux entreprises pour les vols en montgolfière

Le ministère des Transports et de la logistique a décidé d’accorder une licence l’exploitation pour le transport aérien public de passagers non réguliers à l’aide de montgolfières à deux entreprises basées à Marrakech. Il s’agit de SKY BALLOONS, domicilié dans la ville, ainsi que de Mery Ballooning, à Douar Oulad Ouaslam dans la commune de Bourrous, province de Rhamna.

Portée au Bulletin officiel n°7382 en date du 27 février 2025, la décision précise un ensemble d’exigences, à commencer par la validation de cette autorisation, «tant que l’entreprise satisfait aux conditions requises, en particulier celles relatives à la délivrance du certificat technique d’exploitation».

A ce titre, la décision souligne que «l’entreprise doit, en ce qui concerne le transport public intérieur, souscrire une assurance ou toute autre garantie financière pour couvrir ses responsabilités en cas de dommages subis par les personnes transportées, si un accident survient».

De plus, elles doivent «soumettre une demande aux autorités relevant de l’organisme gouvernemental responsable du transport aérien pour approuver les zones opérationnelles, les coordonnées géographiques et la durée». Elles doivent également «notifier à l’avance les autorités locales et la Gendarmerie royale de tout vol prévu».

Des exigences techniques et une altitude maximale à ne pas dépasser

Par ailleurs, les entreprises sont tenues de soumettre la demande pour les zones opérationnelles au moins 30 jours avant la date du premier vol prévu, afin de permettre aux autorités compétentes d’examiner la demande. Selon la décision, elles doivent équiper «les ballons utilisés d’une radio VHF double pour maintenir une communication constante avec les tours de contrôle les plus proches de l’espace aérien dans lequel elles volent», avec une «altitude maximale fixée à 3 000 pieds».

Cette autorisation exige également que le personnel chargé de piloter le ballon soit titulaire d’une licence de pilote professionnel pour l’exploitation d’une montgolfière. En outre, les entreprises doivent éviter de survoler les zones interdites, en particulier les installations militaires et toute institution liée à la défense nationale, en plus de s’abstenir de réaliser des photographies aériennes commerciales.

Hub touristique pas excellence, la ville de Marrakech abrite de nombreux prestataires, qui proposent des virées en montgolfière sur des itinéraires spécifiques, qui couvrent certains villages, palmeraies et oasis.