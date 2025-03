Le World Football Summit 2025 s’invite à Rabat : une première pour l’Afrique

Le World Football Summit (WFS) posera ses valises à Rabat les 9 et 10 avril 2025 pour une édition inédite dédiée à l’essor du football en Afrique. Organisé en partenariat avec EVOSPORT, filiale de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), et en collaboration avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), cet événement réunira les acteurs majeurs du football mondial pour explorer les leviers de développement du ballon rond sur le continent.

Sous le thème «Cultiver l’héritage futur de la Coupe du Monde pour l’Afrique», le WFS Rabat 2025 s’inscrit dans la dynamique du Maroc, qui s’affirme comme un hub du football africain. Grâce aux investissements dans des infrastructures de classe mondiale et à une politique volontariste de formation des talents, le Royaume joue un rôle moteur dans la structuration d’un écosystème sportif compétitif et durable. Après la performance historique des Lions de l’Atlas en 2022 et l’attribution conjointe de l’organisation du Mondial 2030, l’enjeu est désormais de capitaliser sur ces succès pour renforcer l’influence du football africain à l’échelle internationale.

Pour Jan Alessie, directeur général du WFS, le potentiel du marché africain est immense mais encore sous-exploité, notamment en matière de droits médias, d’infrastructures et de formation. Cette édition marocaine offrira une plateforme où les investisseurs et les décideurs du football mondial pourront rencontrer les acteurs locaux et explorer de nouvelles opportunités.

Ismail Lyoubi, directeur général d’EVOSPORT, souligne l’importance d’un tel rendez-vous pour connecter l’univers du sport à la recherche et à l’innovation, en intégrant des approches technologiques et scientifiques pour transformer l’industrie du football.

Durant deux jours, les débats réuniront des représentants de la FIFA, de la CAF, des ligues et clubs professionnels, ainsi que des experts en économie du sport et en développement des infrastructures. Parmi les thématiques abordées figurent le rôle du sport comme moteur de croissance économique, l’essor du football féminin, l’impact des nouvelles technologies ou encore la diplomatie sportive.