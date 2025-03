La RAM a inauguré une liaison fret reliant la Chine, le Maroc et le Brésil

Royal Air Maroc Cargo a officiellement rétabli une liaison stratégique entre la Chine et le Maroc avec trois vols hebdomadaires en Boeing 787-9 reliant Casablanca à l’aéroport Daxing de Pékin. Ce service, opérationnel depuis le 20 janvier 2025, permet un transport de fret d’environ 30 tonnes par trajet.

Grâce à son hub de Casablanca, la compagnie marocaine ouvre également un corridor logistique entre la Chine et le Brésil via sa nouvelle liaison vers São Paulo (GRU). «Notre nouvelle ligne au départ du plus grand aéroport chinois offre une connexion efficace pour les marchandises destinées à l’Afrique, mais aussi une liaison directe avec le Brésil», a déclaré Yassine Berrada, vice-président cargo de Royal Air Maroc.

Avant la pandémie, la compagnie entretenait déjà des relations commerciales solides avec le marché chinois. Ce retour sur Pékin s’inscrit dans une stratégie d’expansion, avec des ambitions d’ouverture vers d’autres grandes villes chinoises comme Shanghai et Canton.

La demande de fret entre la Chine et l’Afrique est en forte croissance, portée par les exportations de circuits intégrés, métaux, textiles et produits agricoles. En Chine, Royal Air Maroc est représentée par Globe Air Cargo China, une filiale du groupe ECS, qui assure le remplissage des vols et optimise la gestion des flux grâce à des outils numériques avancés.