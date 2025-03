Vers une nouvelle page dans les relations entre le Maroc et la Libye ?

Le Caire a accueilli, mardi, une rencontre maroco-libyenne au sommet des ministres des Affaires étrangères. «En marge du Sommet Arabe Extraordinaire sur la Palestine, M. Nasser Bourita a rencontré aujourd'hui au Caire le ministre libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Taher Salem Al-Baou», a annoncé la diplomatie marocaine sur la plateforme X.

La diplomatie libyenne a également communiqué sur cette rencontre : «L'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères, saluant le niveau de coopération entre la Libye et le Maroc et la volonté des deux parties de la développer. Les deux parties ont également discuté de l’importance d’une coordination directe et d’une consultation continue sur les questions et défis régionaux d’intérêt commun.»

Cette réunion pourrait marquer un tournant dans les relations, jusqu'ici plutôt fraîches, entre le Maroc et le gouvernement du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, reconnu par la communauté internationale et en poste à Tripoli, souvent perçu comme proche de l’Algérie. Pour rappel, le ministre libyen des Affaires étrangères, Taher Salem Al-Baou, avait ouvertement critiqué la tenue, à Bouznika les 18 et 19 décembre 2024, d’une nouvelle réunion consultative entre des représentants du Parlement de Tobrouk, reconnu par la communauté internationale, et des membres du Haut Conseil d’État.

«Le Royaume du Maroc a accueilli une session de dialogue entre certains membres de la Chambre des représentants et du Haut Conseil de l'État, mais sans aucune coordination préalable ni respect des procédures diplomatiques habituelles pour de telles réunions», avait alors souligné Al-Baou dans un communiqué.

Après ses entretiens au Caire avec Nasser Bourita, le ministre libyen des Affaires étrangères s’est entretenu avec ses homologues algérien et tunisien pour préparer le prochain sommet maghrébin, sans la participation du Maroc et de la Mauritanie, qui devrait se tenir dans les prochains mois à Tripoli.