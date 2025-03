Casablanca : Fin des scanners aux entrées de l'aéroport Mohammed V

Les dispositifs d’inspection, scanners et portiques, qui étaient situés aux entrées de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, ont été déplacés, éliminant ainsi les longues files d’attente. Cette réorganisation vise à fluidifier la circulation et à offrir un parcours plus confortable dès l’arrivée des passagers, annonce un communiqué de l'Office national des aéroports (ONDA).

Grâce à la mobilisation des autorités en charge de la sécurité aéroportuaire, notamment le ministère de l’Intérieur, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Gendarmerie royale, l’accès à l’aéroport est désormais plus rapide. Le dispositif de contrôle a été repensé pour concilier fluidité et respect des normes de sécurité.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie «Aéroports 2030», qui ambitionne d’optimiser l’expérience des passagers à travers la modernisation des infrastructures, l’amélioration des contrôles et l’intégration de nouvelles technologies.

Yabiladi a pu constater ce mercredi matin que les scanners et portiques à l'aéroport de Casablanca avaient bien été déplacés pour la plus grande joie des voyageurs.

Le nouveau dispositif sera progressivement déployé dans les autres aéroports du Royaume, à commencer par celui de Marrakech dans les prochains jours. Pour rappel, l'aéroport Menara, qui souffrait de longues files d'attente, avait déjà connu des optimisations pour atténuer les désagréments.

L'ONDA assure que d’autres mesures viendront renforcer cette dynamique, avec pour objectif de faire des aéroports marocains des références en matière d’efficacité et de qualité de service.