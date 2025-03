Rougeole au Maroc : Baisse continue des cas, la campagne de vaccination prolongée

Pour la cinquième semaine consécutive, le Maroc a enregistré une baisse continue du nombre de nouvelles infections par la rougeole, selon les données du système national de vigilance épidémiologique du ministère de la Santé et de la protection sociale. Ainsi, «la semaine en cours a connu une baisse de 13% du nombre de cas enregistrés durant la période du 24 février au 2 mars 2025, avec 2 481 cas enregistrés, s’ajoutant à la baisse réalisée la semaine dernière (2 863 cas), avec un taux de baisse estimé à 14,9%», fait savoir un communiqué parvenu à Yabiladi.

Cette amélioration illustre les efforts déployés dans les différentes régions, outre la coordination entre les divers intervenant et la mobilisation des citoyens pour le rattrapage vaccinal, dans le cadre de la campagne nationale à cet effet. Dans ce sens, le ministère a annoncé une nouvelle prolongation de la campagne de vaccination jusqu’au 28 mars 2025, «pour permettre à toutes les familles de bénéficier des vaccins de base, notamment le vaccin contre la rougeole, qui reste disponible gratuitement dans tous les centres de santé».

Dans ce même contexte, le département «exhorte les parents à veiller à la vaccination de leurs enfants en se rendant au centre de santé le plus proche, afin de préserver leur santé». «Malgré la baisse significative du nombre de cas enregistrés à l’échelle nationale, le ministère de la Santé et de la protection sociale recommande de maintenir un niveau élevé de vigilance sanitaire, notamment au vu des disparités enregistrées entre les régions en termes de nombre de cas et de taux de couverture vaccinale», ajoute la même source.

A ce titre, le département insiste sur le fait que les efforts nationaux déployés pour éradiquer la rougeole reposent principalement sur la vaccination. Celle-ci reste «le moyen le plus efficace et le plus efficient de prévenir la maladie et ses complications», tout en limitant sa propagation.