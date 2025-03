Royaume-Uni : Des élus veulent criminaliser la possession d’images de femmes voilée sans hijab

Au Royaume-Uni, des députés ont formulé une proposition qui considère comme infraction toute possession d’images intimes non consensuelles (NCII) d’une femme voilée sans son hijab. Dans un rapport soumis au Parlement britannique, mercredi, la Commission des femmes et de l’égalité des chances (WEC) de la Chambre des communes a estimé que ces photos prises sans consentement devraient être considérées comme des «images intimes non consensuelles» et placée au même rang que les contenus d’abus sexuels sur mineurs (CSAM).

Ainsi, la nouvelle réglementation devrait tenir compte de la diversité au Royaume-Uni. Dans ce sens, le Comité a appelé le gouvernement britannique à «élargir la définition juridique du NCII pour inclure les contenus considérés comme «culturellement intimes» pour la victime, comme une femme musulmane photographiée sans son hijab».

Le Comité a souligné que la loi considère actuellement une image comme étant à caractère «intime» si elle est liée à des situations de nudité. Selon le Comité, cette définition ne tient pas compte de ce qui pourrait être culturellement intime, notamment pour les femmes musulmanes voilée, comme le fait d’être photographiée sans leur hijab.

«Les abus sexuels non consensuels ne se limitent pas toujours à des contenus sexuellement explicites», ont soutenu les élus. D’ici la fin de l’année, si les propositions sont adoptées par les ministres, cet acte pourrait devenir un crime puni par la loi.