Cosmétique : Iwase Cosfa s’étend en Afrique en créant une filiale au Maroc

L’entreprise japonaise de matières premières de cosmétiques et de produits de santé Iwase Cosfa a annoncé, mardi, la création de sa filiale marocaine, qui lui permet ainsi de s’implanter sur le marché africain et d’avoir une porte d’entrée pour le développer.

Au Japon, l’entreprise basée à Chuo Ward (Osaka) rappelle avoir déjà mis en place un système mondial de vente et pour les composantes destinées aux cosmétiques, à travers des filiales locales en Chine, en Corée du Sud, en Thaïlande, en Indonésie, au Vietnam, en France et aux États-Unis. Le Maroc est désormais le huitième pays d’implantation.

Par le biais de cette filiale marocaine, la société entend fournir des services et des produits de haute qualité aux industries connexes au royaume et contribuer au développement de l’industrie cosmétique et de santé.