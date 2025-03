Affaire Jerando : Le parquet détaille l’implication de sa famille dans un réseau de cyber-extorsion

Le substitut du procureur du Roi près le tribunal correctionnel de première instance d’Aïn Sbaâ, Jamal Lahrour, a révélé, mardi, de nouveaux éléments sur le réseau de diffamation et de cyber-extorsion opérant depuis le Canada, impliquant des membres de la famille de Hicham Jerando récemment arrêtés au Maroc.

Lors d’une conférence de presse à Casablanca, il a expliqué que l’enquête a été déclenchée suite à une plainte déposée par une citoyenne, affirmant avoir été victime, ainsi que sa famille, de menaces, de diffamation et d’extorsion de la part de ce groupe. La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a été chargée des investigations, qui ont conduit à l’arrestation et au déferrement d’un nouveau groupe de suspects ce mardi. Parmi eux figure un individu chargé du montage des vidéos destinées au principal suspect, Hicham Jerando, en fuite à l’étranger, et diffusées sur les réseaux sociaux.

Le substitut du procureur a précisé que ces vidéos généraient des revenus à son auteur. Les membres du réseau, liés à ce dernier par des liens de parenté, lui prêtaient assistance dans son activité criminelle, notamment en facilitant la diffusion de contenus incriminants.

Depuis samedi, treize personnes, dont une mineure, ont été présentées devant la justice pour leur implication présumée dans ces actes. Les téléphones saisis ont été soumis à une expertise technique afin de récupérer les échanges entre le principal suspect et un complice ayant tenté d’effacer les vidéos et messages pour empêcher leur saisie par la police judiciaire.

L’enquête se poursuit pour identifier d’autres individus impliqués dans cette affaire.