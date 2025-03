Le Maroc et l’Espagne renforcent leur coopération judiciaire en vue de la Coupe du Monde 2030

Le ministre de la Justice du Maroc, Abdellatif Ouahbi, a effectué une visite officielle en Espagne, mardi 4 mars 2025, pour rencontrer son homologue Félix Bolaños García. La réunion, qui s’est tenue au siège du ministère espagnol de la Justice à Madrid, a été marquée par la présence de l’ambassadrice du Maroc en Espagne, de l’ambassadeur d’Espagne au Maroc ainsi que de hauts responsables du ministère de la Justice marocain.

Cette rencontre a permis de faire le point sur les avancées de la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays et d’explorer de nouvelles perspectives de partenariat. Les discussions ont porté sur le renforcement des mécanismes de coopération afin de garantir un cadre sécurisé et efficace pour l’organisation conjointe de la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Les deux ministres ont souligné l’importance d’une collaboration judiciaire étroite pour assurer le bon déroulement de cet événement international.

Dans cette dynamique, et en lien avec les engagements déjà pris avec le Portugal, les deux parties ont convenu de la création d’une Commission Mixte de Justice regroupant le Maroc, l’Espagne et le Portugal. Cette instance aura pour mission d’élaborer un cadre de coopération judiciaire spécifique aux défis liés à l’organisation de la Coupe du Monde 2030. Elle travaillera à la mise en place de plans d’action et de programmes visant à garantir un environnement juridique adapté aux impératifs sécuritaires de la compétition.

Au terme de la rencontre, les ministres de la Justice du Maroc et de l’Espagne ont signé une déclaration d’intention conjointe définissant les axes stratégiques de leur coopération. Parmi les principaux engagements figurent l’intensification de la lutte contre la criminalité transfrontalière, l’optimisation des mécanismes judiciaires en lien avec la Coupe du Monde, la modernisation du système judiciaire et la consolidation des commissions mixtes d’entraide judiciaire civile et pénale.