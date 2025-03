Royaume-Uni : Des incitations à s’attaquer aux musulmans contre des cryptomonnaies via Telegram

Durant ces dernières semaines, des tags islamophobes ont été retrouvés sur des mosquées de l’est et du sud de Londres. Au Royaume-Uni, les autorités locales ont lié ces actes à une campagne numérique via plusieurs groupes Telegram, qui ont promis de récompenser les actes violents contre les musulmans par des cryptomonnaies. Les auteurs des «plus beaux graffitis» devaient notamment recevoir «un cadeau», dont «100£ dans n’importe quelle cryptomonnaie», selon The Guardian.

Les mêmes groupes sont également derrière des appels à la violence physique, avec des contenus incitant à brûler des corans, à fabriquer des bombes artisanales, ou encore des instructions pour l’assemblage d’armes imprimées en 3D. Des messages ont par ailleurs appelé à mener des attaques au couteau contre les musulmans, avec une récompense financière à la clé. Des affiches avec des codes QR pour les groupes et les comptes TikTok associés sont même apparues dans les rues.

Cité par le média britannique, le groupe antiraciste Hope Not Hate présume des liens pro-russes entre les administrateurs de ces groupes, à l’image d’un compte correspondant à un paramétrage en Russie ou en Biélorussie, outre des messages politiques en caractères cyrilliques, en soutien à Vladimir Poutine. Selon la source, un dossier a été transmis à la police antiterroriste et au ministère de l’Intérieur.

Le média rappelle que ce réseau de groupes a diffusé précédemment des commentaires antisémites, tout en s’attachant aussi à «attiser le sentiment antimusulman», dans un contexte de hausse des violences islamophobes, qui ont bondi de 73% en 2024.

Pour sa part, l’application Telegram a supprimé les chaînes identifiées, en rappelant les conditions de service qui interdisent les appels à la violence.