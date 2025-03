Le Maroc, deuxième pays d’origine des naturalisés dans les pays de l’UE

Le Maroc se classe au deuxième rang des pays d’origine de ceux ayant été naturalisés dans les pays de l’Union européenne en 2023, selon les chiffres publiés par Eurostat, la semaine dernière. Le plus grand nombre de demandes a été accepté par l’Espagne (240 200 ; 22,9% du total de l’UE), suivie de l’Italie (213 600 ; 20,3%) et de l’Allemagne (199 800 ; 19,0%), a indiqué l’instance.

En 2023, les Syriens ont été en tête, avec un chiffre de 107 500. Les Marocains suivent, avec 106 500 citoyens, tandis que les Albanais (44 400) sont troisièmes du classement. La grande majorité (87,6%) des personnes ayant acquis la nationalité d’un pays de l’UE sont d’Etats tiers, tandis que les citoyens d’autres pays européens représentent 10,7%.

La Suède compte le taux de naturalisation le plus élevé parmi les pays de l’UE, avec 7,9 pour 100 résidents non citoyens, suivie de la Roumanie (5,9) et de l’Italie (4,1). Pour leur part, les États baltes ont les taux les plus faibles, la Lituanie se classant dernière (0,1), après la Lettonie (0,4) et l’Estonie (0,5).

Au total, les pays de l’UE auront accordé la citoyenneté à 1,1 million de personnes en 2023, soit une hausse d’environ 6,1% (+60 200 personnes) par rapport à 2022. Le taux de naturalisation est calculé en divisant le nombre de personnes ayant acquis la nationalité de leur pays de résidence au cours de l’année par total de résidents non citoyens du même pays.