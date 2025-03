Le chef de la Coordination des victimes du séisme d’Al-Haouz voit sa peine alourdie en appel

La Cour d’appel de Marrakech a condamné, mardi, chef de la Coordination des victimes du séisme d’Al-Haouz, à un an de prison ferme. La peine de Said Ait Mahdi est ainsi alourdie, après une condamnation à trois mois de prison en première instance, assorti d’une amende de 500 dirhams, ainsi que 10 000 dirhams de dommages et intérêts à la partie civile.

En décembre 2024, Said Ait Mahdi a été poursuivi en arrestation pour diffamation, publication d’allégations mensongères visant à porter atteinte à la vie privée et insulte envers des fonctionnaires publics. Dans le cadre de la même affaire, trois autres individus acquittés en première instance ont été condamnés à quatre mois de prison ferme chacun.

Les concernés ont été accusés d’insulte envers des fonctionnaires publics, à la suite d’une plainte déposée par des agents d’autorité provinciaux.