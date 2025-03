Le Maroc en tête des consommateurs de gaz espagnol en 2024, dépassant la France

Le Maroc est désormais le plus grand consommateur de gaz en Espagne en 2024, selon les données de la Corporation des réserves stratégiques espagnoles de produits pétroliers (Cores). Le pays a importé 9 703 gigawattheures via le gazoduc Maghreb-Europe reliant les deux royaumes, ce qui représente une hausse par rapport au volume acheminé vers les clients historiques que sont jusque-là la France (9 362 gigawattheures) et le Portugal (4 056).

Bien que l'Espagne ne soit pas le plus grand producteur de gaz, elle dispose d'une infrastructure avancée comprenant deux gazoducs (Medgaz et Maghreb-Europe) et six usines de regazéification, ainsi que de nombreux sites de stockage souterrains. Cette infrastructure fait du pays un point central pour les échanges.

Selon les mêmes données, les exportations de gaz de l'Espagne ont atteint 36 084 gigawattheures l'année dernière, dont 26,8% vers le Maroc. Suivent la France et le Portugal, qui maintiennent des liens étroits avec le voisin ibérique dans ce secteur. L'Italie (1 831), la Turquie (1 055), la Chine (902) et Porto Rico (883) complètent le classement.

L'Espagne reste par ailleurs l'un des plus grands importateurs de gaz, la majorité de ses approvisionnements provenant d'Algérie, de Russie et des États-Unis. Selon les données de la Cores, l'Algérie a été le principal fournisseur de gaz naturel et de GNL au royaume ibérique, avec des exportations atteignant 131 202 gigawattheures, suivie par la Russie (72 360) et les États-Unis (57 354).

En 2022, les relations entre l'Espagne et l'Algérie ont connu des tensions sans précédent, après que le gouvernement Sanchez a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Le voisin de l'Est a menacé de couper les approvisionnements en gaz, si ces derniers sont dirigés vers le Maroc.