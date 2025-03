Ramadan : Moulay El Hassan et Lalla Khadija ont lancé la campagne de solidarité

Sous Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, le Prince Héritier Moulay El Hassan et la Princesse Lalla Khadija ont lancé, lundi, l’opération nationale “Ramadan 1446” à Rabat, visant à apporter une aide alimentaire à près de 5 millions de personnes. Cette initiative, organisée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois sacré de Ramadan, s’inscrit dans une tradition de solidarité qui dure depuis plus de 25 ans. Elle bénéficie à un million de ménages, principalement issus des populations vulnérables comme les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

L’opération prévoit la distribution de 34.280 tonnes de produits alimentaires essentiels, tels que de la farine, du riz, de l’huile, du sucre, des lentilles, du thé, etc. Le budget alloué à cette action solidaire est de 330 millions de dirhams. Cette année, 74 % des bénéficiaires résident en milieu rural, répartis dans 1.054 communes sur un total de 1.304 communes ciblées à travers le pays.

Pour la première fois, l’opération utilise le Registre Social Unifié (RSU) mis en place par le ministère de l’Intérieur. Ce système permet de mieux cibler les foyers éligibles en fonction de critères socio-économiques objectifs, assurant ainsi une distribution plus équitable et transparente.

Soutenue par plusieurs ministères, dont celui des Habous et des Affaires islamiques, ainsi que par des milliers de bénévoles, l’opération est rendue possible grâce à un large réseau de distribution. Des assistantes sociales et des bénévoles assurent la bonne gestion de l’opération, des comités locaux et provinciaux veillent au bon approvisionnement des centres de distribution et à la mise en œuvre effective des actions sur le terrain.

Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale ainsi que l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) jouent un rôle clé dans le contrôle de la qualité des produits alimentaires distribués, afin d’assurer leur conformité aux normes sanitaires.

Lors du lancement de l’opération à Rabat, le Prince Héritier Moulay El Hassan et la Princesse Lalla Khadija ont remis symboliquement des paniers de denrées alimentaires à 20 chefs de famille bénéficiaires, avant de poser pour une photo-souvenir avec des bénévoles engagés dans cette action solidaire.