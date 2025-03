Affaire Hicham Jerando : la justice marocaine s’exprime sur l’arrestation de ses proches

Le procureur du roi près le tribunal pénal de Casablanca a ordonné, samedi dernier, l’incarcération de la sœur du Youtubeur Hicham Jerando, de son époux ainsi que de leurs enfants à la prison locale Oukacha. Une décision qui fait suite à une plainte déposée par une citoyenne les accusant de diffamation et de diffusion de fausses informations via des pages sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué publié ce lundi, le parquet a précisé que cinq personnes sont poursuivies dans cette affaire, dont une mineure de 13 ans. Quatre d’entre elles ont été placées en détention, tandis que l’adolescente a été confiée à un centre de protection de l’enfance sur décision du juge des mineurs.

Les suspects sont poursuivis pour «participation à l’outrage à une instance constitutionnelle et à un organisme organisé», ainsi que pour «diffusion d’allégations mensongères portant atteinte à la vie privée et constituant des actes de diffamation et de menace». Le parquet ajoute que l’enquête a révélé l’implication de la mineure dans l’acquisition et l’utilisation de cartes SIM ayant servi aux actes de chantage et de diffamation, sous l’influence du principal suspect, actuellement en fuite à l’étranger.

L’Association marocaine des droits humains (AMDH) a dénoncé ces arrestations, les qualifiant de «moyen de pression» contre Hicham Jerando en raison de ses dénonciations de corruption. Elle a également alerté sur l’état de santé de la jeune Malak, nièce d'Hicham Jerando, souffrant d’anémie et d’une maladie rare.

Le parquet a, de son côté, assuré que l’enquête se poursuit et que d’autres personnes, actuellement en garde à vue, pourraient être poursuivies pour leur implication présumée dans cette affaire.