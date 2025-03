Tunnel de drogue à Ceuta : Enquête de longue haleine entre le Maroc et l’Espagne

La découverte d'un tunnel utilisé pour le trafic de drogue entre le Maroc et Ceuta fait la Une des journaux ces derniers jours. Pourtant, la Garde civile espagnole en avait déjà connaissance et cherchait à le localiser depuis plusieurs années.

D'après les médias espagnols, les investigations ont duré plusieurs années et ont culminé en décembre 2023, lorsqu'un camion transportant trois tonnes de haschisch a été intercepté au port de Ceuta alors qu'il se dirigeait vers Algésiras, dans la province de Cadix.

Cette saisie a marqué le début d'une enquête approfondie qui a mené les autorités vers une zone industrielle, où un entrepôt dissimulait l'entrée du tunnel. Dans le cadre de l'opération «Hadès», la Garde civile a démantelé un réseau criminel dirigé par Mohamed Ali Douas, un employé pénitentiaire et député local à Ceuta pour le mouvement «Dignité et Citoyenneté». Deux policiers sont également impliqués, et 14 personnes ont été arrêtées jusqu'à présent.

Les autorités espagnoles poursuivent leurs investigations pour déterminer l'étendue du tunnel, notamment sa longueur sur le territoire marocain et son point d'arrivée. Elles cherchent également à savoir si le tunnel a été utilisé pour faire passer des migrants à Ceuta.

La semaine dernière, la juge Maria Tardon de l'Audience nationale espagnole a sollicité l'assistance judiciaire des autorités marocaines afin de renforcer la coopération sécuritaire dans cette affaire. Le tribunal a également dépêché une commission judiciaire pour permettre à la Garde civile de poursuivre ses investigations au-delà des frontières.

Après avoir inspecté les premiers 50 mètres du tunnel sur le territoire espagnol, les autorités de Madrid attendent toujours des nouvelles de leurs homologues marocains concernant la découverte éventuelle de l'entrée du tunnel de leur côté.