Meknès : Un quinquagénaire accusé de torture et consommation de chats

Les forces de sécurité du septième district de la zone de Zaytoun à Meknès ont interpellé, samedi dernier, un homme de 52 ans. Ce dernier est accusé de torture et de consommation d'animaux de compagnie, ainsi que de harcèlement de mineurs et de trouble à l'ordre public.

L'arrestation fait suite à une plainte déposée par des résidents auprès de l'association «Salsabil pour l'environnement et le bien-être animal» à Fès. Cette plainte, étayée par des photos et vidéos, documente les agissements du suspect. Selon le journal Assabah, l'homme, vivant seul, capturait depuis des mois des chats et des chiens, les torturait puis consommait leur viande, soit chez lui, soit devant les maisons des voisins pour les provoquer.

Les habitants l'accusent également d'autres méfaits, notamment de harcèlement envers de jeunes filles mineures, d'insultes envers les voisins et de menaces proférées avec un langage obscène. Les mauvaises odeurs émanant de son domicile ont également semé la peur et l'instabilité dans le quartier.

L'association a transmis la plainte au procureur du tribunal de première instance de Meknès, qui a ordonné une enquête. Celle-ci a mené à l'arrestation du suspect, en attendant l'achèvement des procédures légales.