Le Maroc et l’Albanie renforcent leur coopération bilatérale

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a accueilli son homologue albanais, Igli Hasani, en visite officielle au Maroc. Les deux responsables ont salué l’excellence des relations entre leurs pays et réaffirmé leur volonté de les consolider, notamment sur les plans économique, commercial et culturel. M. Hasani a souligné les réformes engagées sous la conduite du roi Mohammed VI, ainsi que les efforts du Maroc pour son développement. Il a également mis en avant le Nouveau Modèle de Développement du Royaume.

Les deux ministres ont insisté sur leur attachement à la paix et à la stabilité, plaidant pour le respect de l’intégrité territoriale et la résolution pacifique des conflits. L’Albanie a salué le rôle du Maroc comme pôle de stabilité et relais de développement en Afrique, tandis que Rabat a reconnu l’impact des transformations dans les Balkans occidentaux.

M. Hasani a aussi exprimé l’intérêt de son pays pour les initiatives atlantiques du souverain marocain, notamment celle du 6 novembre 2023 visant à faciliter l’accès des États du Sahel à l’Atlantique.

Sur la question du Sahara occidental, l’Albanie a réaffirmé son soutien au processus onusien et reconnu les efforts du Maroc, considérant l’initiative d’autonomie comme une base sérieuse et crédible de règlement du conflit. Ce positionnement s’inscrit dans une évolution amorcée en 2004, lorsque Tirana avait rompu ses relations avec la «RASD» après l’avoir reconnue sous l’ère communiste en 1987. Ce tournant diplomatique s’était concrétisé en 2015 par un appui officiel à l’intégrité territoriale du Maroc, annoncé depuis Rabat par le chef de la diplomatie albanaise de l’époque, Dimitri Bushati.

Par ailleurs, Rabat a décidé d’exempter les ressortissants albanais de visa pour les courts séjours, une mesure destinée à renforcer le tourisme et les échanges humains.

Le Maroc a également salué les réformes entreprises par Tirana en vue de son adhésion à l’Union européenne. Enfin, les deux pays se sont engagés à poursuivre leur coordination au sein des instances internationales.