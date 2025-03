Décès de Mohamed Benaissa, ancien ministre des Affaires étrangères et maire d’Asilah

Mohamed Benaissa, ancien ministre des Affaires étrangères et maire emblématique d’Asilah, est décédé ce vendredi 28 février à l’âge de 88 ans. Figure marquante de la diplomatie marocaine et fervent défenseur du rayonnement culturel du Royaume, il laisse derrière lui un héritage politique et artistique important.

Né en 1937 à Asilah, Mohamed Benaissa a consacré une grande partie de sa carrière au service du Maroc, aussi bien sur la scène internationale que dans sa ville natale. Ministre de la Culture entre 1985 et 1992, il devient ensuite ambassadeur du Maroc aux États-Unis, avant d’être nommé ministre des Affaires étrangères et de la Coopération entre 1999 et 2007. Durant son mandat, il a joué un rôle clé dans le renforcement des relations diplomatiques du Royaume, en particulier avec les pays africains et occidentaux.

Mais c’est surtout à Asilah que son empreinte restera gravée. En tant que maire de la ville, un poste qu’il a occupé pendant plusieurs décennies, il a initié et porté le Festival culturel international d’Asilah, un événement majeur qui a transformé cette petite cité en un haut lieu de la culture et du dialogue interculturel. Fondé en 1978, ce festival a accueilli des intellectuels, artistes et penseurs du monde entier, faisant d’Asilah un carrefour d’échanges artistiques et académiques.