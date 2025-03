Ramadan : Mise en service du numéro national 5757 pour recevoir les plaintes des consommateurs

Avec l’approche du mois de Ramadan, période de forte consommation alimentaire, les autorités ont mis en place des mesures pour assurer un approvisionnement suffisant des marchés et lutter contre les pratiques frauduleuses. Parmi ces initiatives, un numéro national unique, le 5757, est désormais opérationnel pour recueillir les plaintes et observations des consommateurs concernant l’état des marchés, les prix, ainsi que la qualité et la sécurité des produits de consommation.

Accessible depuis les téléphones fixes et mobiles à travers tout le Royaume, ce service permet aux citoyens de contacter directement les cellules de suivi mises en place dans chaque province et préfecture. Il s’inscrit dans les dispositions prises par la Commission interministérielle de veille et de suivi, réunie le 4 février 2025, pour encadrer l’approvisionnement des marchés durant le Ramadan.

Les consommateurs peuvent ainsi signaler toute irrégularité liée aux conditions de préparation, de stockage et de mise en vente des produits, ainsi que les cas de fraude, de concurrence déloyale ou toute autre infraction nécessitant une intervention des autorités.

Le 5757 est facturé au tarif d’un appel vers un téléphone fixe classique, sans frais supplémentaires. Ce service est disponible tous les jours de 9h00 à 18h00 durant tout le mois sacré.