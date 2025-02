Maroc – Egypte : 6 mesures de coopération commerciale pour dépasser les obstacles

Dans le cadre du renforcement des relations de coopération et du partenariat économique et commercial entre le Maroc et l’Egypte, les deux pays ont convenu d’une série de mesures à même de dépasser les obstacles qui entravent le bon déroulement de ces échanges. Lors d’une réunion conjointe à Rabat, le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, son secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, Omar Hejira, ainsi que le ministre égyptien de l’Investissement et du commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, ce sont accordés sur plusieurs points.

Selon un communiqué parvenu à Yabiladi, ces concertations se fondent sur le «principe de partenariat gagnant-gagnant», en vue d’«établir une ligne de communication directe pour éliminer les obstacles qui empêchent la réalisation des objectifs convenus et en trouvant des solutions pour les éliminer». Il s’agit aussi de «tout mettre en œuvre pour augmenter le volume des exportations marocaines vers l’Egypte, notamment les voitures», en plus de «mobiliser une voie rapide du côté égyptien pour faciliter et accélérer l’accès des exportations».

Par ailleurs, les deux parties se sont accordées sur l’activation du Conseil d’affaires, outre la tenue d’un «forum d’affaires», en avril 2025 en Egypte. Cet évènement servira de plateforme «de partenariat économique B2B dans des secteurs spécifiques, pour encourager la création de partenariats commerciaux et de réseaux entre les milieux du secteur privé des deux pays», fait savoir le communiqué. Dans le même sens, Rabat et Le Caire prépareront la convocation de la Commission mixte de commerce.

Lors de cette même réunion, les deux parties ont insisté sur la continuité de leur coordination conjointe et directe sur diverses questions d’intérêt commun, avec l’importance de mettre en place des projets d’investissement communs, notamment dans le domaine de l’industrie». A ce titre, les ministres ont rappelé «les relations historiques d’amitié et de fraternité qui unissent les deux pays», d’où l’importance accrue de «renforcer ces fondements à travers une coopération bilatérale plus efficace».

A cette occasion, le ministre Hassan Al-Khatib a souligné que sa visite au Maroc illustrait les «bonnes relations entre les deux pays» et reflétait «la profondeur des liens forts et solides» grâce à la coopération bilatérale «dans les domaines économique, social, culturel et autres».