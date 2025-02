Moul Lhout : Le poissonnier charismatique qui fascine les marocains

Sur les réseaux sociaux, tous les regards sont tournés vers Moul Lhout, un jeune poissonnier de Marrakech qui a fait sensation en ligne grâce à ses prix défiant toute concurrence. Connu localement pour ses sardines, le plat de fruits de mer le plus accessible pour les familles marocaines, qu'il vend à seulement cinq dirhams le kilo, il a suscité une attention nationale considérable.

Ces tarifs cassés ont certes été remis en question par les professionnels du secteur de la pêche, certains doutant de la qualité de ses produits, tandis que d'autres s'interrogent sur la véracité de ses déclarations. Mais Moul Lhout, de son vrai nom Abdelilah Ajjout, maintient qu'il dispose de tous les documents officiels prouvant sa bonne foi. Dans de nombreuses vidéos diffusées par les médias locaux, il défend la qualité de ses produits et dénonce ce qu'il appelle les «spéculateurs et intermédiaires» responsables de la flambée des prix des produits de la mer.

Sur les réseaux sociaux, ce jeune entrepreneur est devenu une véritable star. Il a réussi à attirer un large public, accumulant des vues impressionnantes et—surtout—une notoriété certaine. Ses vidéos ont même attiré l'attention des autorités : le Wali de Marrakech lui a rendu visite cette semaine et le porte-parole du gouvernement a commenté ses actions.

Un Robin des bois 2.0 ?

Moul Lhout, un Robin des bois marocain à l'ère des réseaux sociaux, a su mettre en lumière un problème qui trouve un écho particulier dans la société marocaine : l'inflation et notamment les prix des produits alimentaires. L'émergence de ce jeune poissonnier et de ses vidéos a comblé un «vide entre les législateurs et les citoyens», selon Marouane Harmach, expert marocain des réseaux sociaux.

La hausse des prix et l'inflation préoccupent depuis longtemps les Marocains, bien que ce ne soit pas nécessairement le sujet principal du débat public en ligne. «Dans ce contexte, l'apparition d'un poissonnier qui défie activement les prix actuels est un électrochoc pour l'opinion publique, les politiciens et même les acteurs du secteur», explique-t-il.

Harmach estime que l'arrivée de Moul Lhout et son message abordent des questions comme le pouvoir d'achat et l'inflation, rarement mises en avant dans le débat public, que ce soit dans les médias ou sur les plateformes sociales.

En plus de toucher à des sujets qui préoccupent profondément les Marocains, ses vidéos ont déclenché un véritable débat dans la sphère des réseaux sociaux. «Ses actions ont attiré l'attention des médias, des ONG et des politiciens, les poussant à justifier leur rôle dans la hausse des prix des produits de la mer, notamment des sardines», note-t-il.

Un as des réseaux sociaux avec un sens aigu de la communication

Cela n'aurait pas été possible sans les «excellentes compétences en communication et le charisme» de Moul Lhout, assure Harmach. Moul Lhout possède des «qualités indéniables», poursuit Harmach, décrivant le jeune vendeur comme «intelligent, charismatique, avec une capacité naturelle à communiquer de manière divertissante».

Le fait qu'il soit originaire de Marrakech est également un atout. «Son talent réside dans sa capacité à captiver et engager le public avec ses mots, sachant exactement comment créer le buzz sur les réseaux sociaux», déclare l'expert.

Ce qui rend le contenu de Moul Lhout si percutant, c'est qu'au-delà de son charisme, il est un entrepreneur—un chef d'entreprise avec un modèle qui défie les conventions.

«Son approche, ses compétences en marketing et sa capacité à se vendre en ligne rappellent les success stories des startups dans les économies plus développées», note Harmach. Moul Lhout a réussi à devenir une sensation sur internet parce qu'il propose une solution, quelle que soit sa faisabilité. «Cela répond à une question pressante pour les Marocains», à savoir les prix, ajoute Harmach.

Hausse des prix : une véritable préoccupation pour les Marocains

Par ailleurs, d'autres commerçants en ligne suivent désormais son exemple, comme Moul Lbid, qui défie ses pairs à vendre des œufs à des prix bien inférieurs à ceux du marché.

«C'est un développement positif», estime Marouane Harmach. «C'est comme jeter une pierre dans l'eau stagnante—cela crée du mouvement. J'espère que cela encouragera à continuer à remettre en question et à défier les pratiques dans divers secteurs qui contribuent à l'inflation et à la hausse des prix», explique-t-il.

Le contexte économique et climatique actuel, marqué par des prix élevés, la sécheresse et d'autres défis, a même conduit à l'annulation de l'Aïd al-Adha cette année. Harmach voit un lien entre ces deux actualités. «Cette décision découle probablement de préoccupations concernant les prix, notamment ceux du bétail, et envoie un message clair que la hausse des prix est une véritable inquiétude pour les Marocains», précise-t-il.

Qu'il soit possible de vendre des sardines à cinq dirhams le kilo, ou s'il s'agit simplement d'un coup de pub sur les réseaux sociaux, Moul Lhout a réussi à raviver le débat sur la flambée des prix et l'inflation, juste avant le Ramadan. Ce mois sacré est marqué par une forte consommation des Marocains, souvent synonyme de hausse des prix.